Serviços Urbanos realiza limpeza de bocas-de-lobo

Os servidores da Secretaria de Serviços Urbanos iniciaram o ano realizando um trabalho de recuperação, reparo, manutenção e limpeza de bocas-de-lobo existentes na cidade de Ubiratã. A equipe começou os trabalhos pela Avenida João Pipino e posteriormente será feito nos bairros próximos e em ruas paralelas e avenidas.

Está ação têm como objetivo reduzir o potencial de alagamento nos pontos durante a temporada de chuvas. O serviço de limpeza previne entupimentos, permitindo que as águas pluviais consigam escoar sem o risco de alagamento causado pelo bloqueio de resíduos nas vias. É importante que as pessoas evitem jogar lixos na via pública, com isso, menos problemas teremos com boca-de-lobo entupidas e consequentemente alagamentos.