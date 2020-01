CAPS de Ubiratã atenderá no período noturno as terças-feiras

O CAPS I de Ubiratã passará a funcionar todas as terças-feiras das 18:00 as 21:00 horas. O intuito de realizar o atendimento no período noturno é ampliar o acesso de pacientes e, especialmente familiares que trabalhem durante a noite e não possam frequentar os serviços.

Assim, no período noturno ofertará:

– Grupo Terapêutico para pessoas com problemas decorrentes do uso de álcool e outras drogas;

– Grupo para apoio e orientação de familiares dos pacientes acompanhados no CAPS;

– Uma vez ao mês Grupo de Psicoeducacão para pacientes.

A coordenadora do CAPS, Ariady Coneglian, afirma que a ideia é permitir que o CAPS seja de fato um espaço de acolhimento para pessoas e familiares daqueles que estão em sofrimento psíquico intenso e para isso é necessário adaptar-se às novas necessidades daqueles que tem frequentado esse serviço.

O CAPS atende na Avenida Ascânio Moreira de Carvalho, 1333. Maiores informações ligue 3543-2995.