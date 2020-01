Estiagem em 2019 reflete no plantio do milho safrinha em 2020

O plantio tardio da soja no ano passado vai atrasar o plantio do milho safrinha este ano. A consequência disso é uma redução da área plantada e a diminuição da oferta do grão.

Uma boa parte da soja que já deveria estar quase pronta para ser colhida ainda está verde em muitas lavouras da região. Isso está fazendo alguns produtores mudarem de ideia em relação ao que plantar na segunda safra.

A chamada safrinha. Entre todas as opções o milho vai ficando aos poucos em segundo plano.

De acordo com a secretaria de abastecimento na região oeste cerca de 20% do plantio da soja foi atrasado por causa seca. Isso deixa uma janela de tempo menor para o milho.

O que pode significar uma redução de quase 60 mil hectares na área que seria plantada com o grão na segunda safra. Mas de acordo com a própria Seab os números dessa redução poderão ser mais assertivos no fim de janeiro. Pois tudo vai depender do clima.

Mas a diminuição no plantio também varia de região para região conforme explica o gerente da Seab.

Só que a projeção de diminuição já fez o preço da saca subir. E de acordo com esse agrônomo e produtor de grãos, se observarmos os contratos internacionais do Brasil a perspectiva é que falte milho no mercado em 2020.

E aqueles que reduziram a área de milho para não arriscar um plantio tardio já estão escolhendo o que plantar no lugar para garantir uma rotatividade de cultura de forma sadia para a lavoura.

