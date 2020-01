Mulher marca encontro com Jovem de 25 Anos que acaba sendo assassinado em Laranjal

A Polícia Militar de Laranjal foi acionada na noite desta quarta-feira (22), para se deslocar até a Rua Santa Izabel, centro. Onde o solicitante, um rapaz de 29 anos, relatou que havia um indivíduo caído ao lado de uma motocicleta.

A equipe se deslocou até o local informado e constatou um jovem caído ao chão com um ferimento no pescoço, posteriormente identificado com 25 anos de idade. Foi acionada a equipe de saúde do Município a qual constatou o óbito.

Enquanto a equipe aguardava a chegada da Polícia Civil, compareceu no local um jovem de 23 anos, o qual informou a equipe que minutos antes estava conversando com a vítima pelo aplicativo “Whatsaap”, vindo a relatar que estava indo se encontrar com uma mulher no ginásio poliesportivo e que se ele aparecesse morto seria essa mulher ou o marido dela, autores.

A equipe deslocou até a residência dos possíveis autores e ao adentrar no terreno a equipe ouviu barulhos na parte de traz da casa e avistou um homem pulando a janela e adentrando em um matagal. A equipe realizou buscas, porém sem êxito.

A mulher suspeita de 25 anos, permaneceu na residência. Indagada sobre o homicídio essa relatou a equipe que seu marido de 23 anos, obrigou ela a marcar um encontro com a vítima para lhe dar um susto, porém quando ela chegou no local combinado, ouviu um disparo de arma de fogo e saiu correndo não sabendo expressar o resultado da lesão. Ambos não tiveram o nome revelado pela polícia.

Diante dos fatos a suspeita foi encaminhada até a 44ª DP de Palmital, para providências cabíveis.

Fonte: Novo Cantu Online/Portal O Vale