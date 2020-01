Mulher com epilepsia é estuprada pelo irmão

Uma mulher de 24 anos, que sofre de epilepsia, foi estuprada pelo próprio irmão de 27 na manhã deste domingo, em Campo Mourão. O crime foi registrado por volta das 6h, na rua Licinio Rodrigues dos Santos, na Vila Cândida..

Segundo as informações repassadas pela polícia, a mulher toma medicamentos para o controle da epilepsia. No entanto, como o medicamento estava em falta nas Unidades de Saúde do Município (a informação que a paciente recebeu era que chegaria na segunda-feira), ela acabou sofrendo uma crise epilética quando se levantou hoje de manhã para fazer a mamadeira do filho, de 2 anos.

A mulher diz que desmaiou e ao acordar, foi surpreendida com o irmão praticando relações sexuais com ela. Diante da situação a mulher correu e pediu ajuda para uma amiga que acionou a Polícia Militar.

Os policiais foram até a residência e o acusado foi encaminhado para a delegacia, onde foi interrogado e liberado para responder ao inquérito em liberdade. Foi solicitado ao juiz medida protetiva para a vítima. Já a mulher foi encaminhada ao hospital para atendimento médico.

Fonte: Tá Sabendo