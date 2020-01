Ubiratã gera 1.090 empregos em 2019 e supera os demais 24 municípios da Comcam

O município de Ubiratã liderou o ranking de geração de emprego no ano de 2019 na região da Comcam. Foram 1.090 empregos sendo 1.036 na indústria. As informações são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados)

Além de Ubiratã, outros 15 municípios da região de Campo Mourão tiveram saldo positivo de emprego em 2019. Somados foram 1.788 postos de trabalho, ou seja, mais da metade foi em Ubiratã. Nas 10 cidades negativadas, o saldo somado foi de -679. Portanto, se tirar Ubiratã, o saldo regional fica em apenas 19 contratações a mais que demissões.

RANKING REGIONAL DO EMPREGO

1 – Ubiratã: 1.090

2 – Campo Mourão: 353

3 – Campina da Lagoa: 56

4 – Barbosa Ferraz: 47

5 – Juranda: 44

6 – Iretama: 39

7 – Roncador: 34

8 – Goioerê: 32

9 – Janiópolis: 29

10 – Corumbataí do Sul: 26

11 – Rancho Alegre do Oeste: 13

12 – Mamborê: 10

13 – Engenheiro Beltrão: 9

14 – Boa Esperança: 4

15 – Nova Cantu: 2

16 – Altamira do Paraná: -1

17 – Farol: -8

17 – Fênix: -8

19 -Luiziana: -9

20 – Quinta do Sol: -15

21 – Quarto Centenário: -32

22 – Peabiru: -39

23 – Araruna: -100

24 – Terra Boa: -157

25 – Moreira Sales: -310.