Viagem de prefeito e vereadores à Curitiba resulta na conquista de dois caminhões e 600 tubos de concretos para Ubiratã

Durante viagem à Curitiba nesta semana, a comitiva de Ubiratã liderada pelo prefeito Haroldo Fernandes Duarte – Baco, que contou também com os vereadores Rafael Bartz (presidente da Câmara), Aparecido Paula e Jorge Tozi, além dos secretários municipais Cristiane Pantaleão (Saúde), Rosa Rodrigues (Educação), Eliane Omori – Makie (Assistência Social) e Osmar Pires (Gabinete), teve um encontro muito produtivo com o secretário de Desenvolvimento Sustentável e Turismo do Paraná, Márcio Nunes, que anunciou a liberação de dois caminhões avaliados em R$ 300.000,00 reais cada, sendo um Pipa e um compactador coletor de resíduos sólidos e ainda 600 tubos de concreto com 1,20 metros de diâmetro, avaliado em torno de 200 mil reais, que serão utilizados para resolver um problema de erosão em um córrego da Avenida Clodoaldo de Oliveira.

Com a atuação do deputado estadual Tiago Amaral são mais R$ 800.000,00 de recursos para Ubiratã com os dois caminhões e os tubos de concreto. Cabe ressaltar que o caminhão Pipa e os tubos de concretos já havia um convênio em andamento faltando somente a liberação, porém, o caminhão compactador foi liberado no momento da reunião com o secretário Márcio Nunes que destacou a importância do trabalho desenvolvido em Ubiratã, a parceria e presença dos vereadores o que também contribuiu para mais esta conquista. O secretário de Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Márcio Nunes é de Campo Mourão e tem uma estima muito grande por Ubiratã, assim como o deputado estadual Tiago Amaral que tem trabalhado em Curitiba sempre contribuindo com o município de Ubiratã.