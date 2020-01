CASOS SUSPEITOS DE CORONAVÍRUS É DESCARTADA EM CURITIBA

Um dos dois casos suspeitos de coronavírus no Paraná foi descartado pela Secretaria de Saúde do Paraná. O caso era um dos 3 suspeitos monitorados pelo Ministério da Saúde em todo o país, que já foi notificado. “Tratava-se de um vírus da Influenza B detectado no exame realizado”, afirmou o secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, em entrevista à RPC, no jornal Bom Dia Paraná, exibido pela manhã. O paciente segue internado em isolamento no o Hospital Santa Cruz, em observação.

O secretário de Estado da Saúde do Paraná disse que o outro caso no estado está sendo investigado, mas esse ainda não é considerado suspeito pelo Ministério da Saúde. Um segundo caso chegou pelo serviço móvel de urgência em uma das unidades de pronto atendimento de Curitiba, no bairro do Boqueirão. A suspeita é uma mulher de 23 anos, que esteve na China nos últimos dias, que foi encaminhada para o Hospital de Clínicas onde aguarda confirmação. Ela está em isolamento.

Curitiba é uma das três cidades brasileiras com casos suspeitos de coronavírus. Ontem, pela manhã, foi confirmada a primeira suspeita de uma paciente de Belo Horizonte (MG). No começo da noite o Ministério informou que foram notificados, até às 17 horas, outros dois casos suspeitos, em Curitiba e Porto Alegre (RS). E já no meio da noite, as secretarias de saúde do Paraná e de Curitiba confirmaram um segundo caso suspeito na Capital.

Segundo a Sesa, o caso descartado era de um homem de 29 anos. O homem veio à Curitiba a trabalho e procurou assistência médica em um hospital privado e segue internado. A mulher é moradora de Curitiba, foi até uma Unidade de Pronto Atendimento e encaminhada para internamento no Hospital das Clínicas. Os dois viajaram à China nos últimos dias e estão em monitoramento.

Os pacientes se enquadraram na atual definição de caso suspeito para nCoV-2019 (o novo coronavírus), estabelecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS), ou seja, apresentaram febre e, pelo menos um sinal ou sintoma respiratório, e viajaram para área de transmissão local nos últimos 14 dias.

As duas secretarias informam que o Paraná não é considerada região em nível elevado de contaminação.

A OMS aumentou o nível de alerta para alto em relação ao risco global do novo coronavírus, por isso, o Ministério da Saúde orienta que viagens para a China devem ser realizadas em casos de extrema necessidade. Com quase três mil casos confirmados e 100 mortes, segundo o boletim da OMS de segunda-feira, todo o território chinês passa a ser considerado área de transmissão ativa da doença.

Desde a última sexta-feira a Secretaria de Estado da Saúde vem adotando medidas de prevenção e cuidados para controle do Novo Coronavírus no Paraná, assim como a Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba.

Barreira

Mais cedo, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, falou sobre a doença e as medidas a serem adotadas no País. “O que muda é o grau de vigilância nessa fase. Aumenta a nossa vigilância de portos e aeroportos, triagem de pacientes, o uso de determinado equipamentos de proteção, mas o nosso foco principal nesta fase é a vigilância”, disse.

“Nessa fase a gente tem um olhar com muito mais atenção para dentro do país, para identificar se o vírus está circulando em território nacional, e outro [olhar] muito presente em informações técnicas e científicas a respeito do comportamento do vírus”, disse Mandetta.

Com estes casos de coronavírus no País o ministério elevou o nível de atenção para alerta de perigo iminente para a presença do vírus no país.