Homem é preso após agredir a própria mãe em Campo Mourão

A Polícia Militar (PM) prendeu um homem de 55 anos após ele agredir a própria mãe, uma idosa de 78 anos. A situação foi registrada em uma residência na rua Bela Vista, no jardim Lar Paraná, em Campo Mourão.

A filha da vítima, que estava no local, conseguiu evitar que o irmão continuasse com as agressões e acionou a PM. Porém o agressor fugiu no momento.

A vítima informou aos policiais que o filho havia ingerido bebida alcoólica e ao chegar em casa a agrediu com chutes, socos e puxões de cabelo. A vítima ainda informou que o acusado exige que ela compre cachaça, e quando ela se nega a dar dinheiro, é agredida.

Momentos depois a equipe foi informada que o acusado havia retornado ao local. Novamente a PM esteve na residência conseguindo localizá-lo.

O agressor foi preso e encaminhado à delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Fonte: Walter Pereira – Tribuna do Interior