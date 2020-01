NOVA AURORA: DONOS DE TERRENOS BALDIOS ESTÃO SENDO NOTIFICADOS

O departamento de fiscalização do município de Nova Aurora iniciou hoje, quarta-feira (29) a fiscalização e a notificação dos proprietários de terrenos baldios ou sem edificações no município.

“Estamos notificando em dez dias os proprietários para que realizem neste prazo a limpeza dos lotes, que estão com matagal. Na sequência, após esse prazo, se o lote não recebeu a limpeza estaremos emitindo às multas que variam de R$ 317 a R$ 5100, conforme a lei nº 1330/06”, destacou o responsável pelo setor, Ailton Alves.

As notificações estão sendo necessárias, devido aos números que estão crescendo vertiginosamente no município em relação a dengue.

“Sabemos que tivemos um período de chuvas no início do mês e isso contribuiu para o aumento da grama e do mato, mas é de responsabilidade de cada proprietário manter o seu terreno limpo. Nós, enquanto município, não temos a intenção de multar, mas se for necessário, será realizada essa penalização. A dengue é saúde pública”, destacou o prefeito do município de Nova Aurora, Pedro Leandro Neto.

Fonte: Portal O Novo Oeste