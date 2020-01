Prejuízo de mais de R$ 15 mil: Trote de adolescentes mobiliza até helicóptero do SAMU

Dois meninos, de 13 e 11 anos, mobilizaram policiais militares, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e até o helicóptero para uma falsa ocorrência em Paranacity, na região Noroeste do Paraná. A informação é do Portal GMC Online.

Os dois garotos ligaram para o número 192 do Samu e relataram que estavam diante de um grave acidente.

A equipe, diante da gravidade do relato dos meninos, acionou toda a estrutura de resgate, mas quando chegaram no local se depararam com um trote. O caso gera um prejuízo de mais de R$ 15 mil, somente com a ida do helicóptero até Paranacity.

“Estamos todos indignados. O caso causou muita revolta por conta do recurso que foi usado. Esse tipo de coisa nunca tinha acontecido com a gente aqui”, disse o diretor do Samu Regional, Márcio Ronaldo.



O médico do Samu Aéreo, revoltado com a viagem perdida, procurou a Polícia Civil e registrou um boletim de ocorrência. A mãe de um dos meninos procurou a polícia imediatamente quando soube do caso. A Polícia Civil de Paranacitý ainda não decidiu se abre um inquérito para apurar o caso.