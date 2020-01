Secretaria de Saúde confirma dois casos suspeitos de coronavírus em Curitiba

A Secretaria de Estado da Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba informaram, nesta terça-feira (28), que foram notificados dois casos suspeitos de coronavírus na capital do Paraná. Um dos pacientes é um homem de 29 anos e o outro é uma mulher de 23 anos.

Ambos estão internados em isolamento, conforme o protocolo do Ministério da Saúde, e com acompanhamento para avaliação médica e realização de exames clínicos e laboratoriais para confirmação ou descarte da suspeita da doença.

O homem veio à Curitiba a trabalho e procurou assistência médica em um hospital privado e segue internado. A mulher é moradora de Curitiba, foi até uma Unidade de Pronto Atendimento e encaminhada para internamento no Hospital das Clínicas.

Os dois viajaram à China nos últimos dias e estão em monitoramento.

Em entrevista à imprensa, nesta terça-feira, o prefeito Rafael Greca recomendou à população curitibana hábitos de higiene para evitar a contaminação com o vírus. “Lavar as mãos, usar lenço de papel se ficar resfriado, portanto ser limpo. As pestes modernas nascem da sujeira, então quanto mais limpos formos, menos tranqueira vamos ter perto de nós”, disse ele.

A secretária municipal da Saúde de Curitiba, Márcia Huçulak, o secretário estadual da Saúde, Beto Preto, e representantes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) concedem entrevista coletiva nesta quarta-feira (29), às 10 horas, para explicar a situação de casos suspeitos de coronavírus na capital paranaense.

No total, quatro casos suspeitos da doença são monitorados pelas autoridades de saúde brasileiras. Além de Curitiba, os casos investigados são em Belo Horizonte (MG) e Porto Alegre (RS).

Prevenção

Desde a última sexta-feira (24) a Secretaria de Estado da Saúde vem adotando medidas de prevenção e cuidados para controle do Novo Coronavírus no Paraná, assim como a Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba.

As duas secretarias informam que o Paraná não é considerada região em nível elevado de contaminação.

No último dia 24 de janeiro, foi emitida uma Nota Informativa com recomendações para que profissionais de Saúde adotem medidas preventivas, seguindo orientação da Organização Mundial de Saúde e Ministério da Saúde.

A Nota Informativa destaca que é prudente adotar os cuidados básicos de higiene para reduzir o risco geral de infecções respiratórias agudas.

Em humanos, o Novo Coronavírus pode ser transmitido pelas gotículas respiratórias, por tosse e espirros em curta distância, sendo também transmitido por objetos contaminados.

O vírus pode se disseminar no ar, afetando principalmente pessoas com a imunidade debilitada.

No caso de sintomas sugestivos de doença respiratória, as pessoas devem procurar atendimento médico e compartilhar o histórico de viagens.

O período de incubação do vírus é de cerca de 2 a 7 dias, podendo chegar a 16 dias.

Em casos mais leves podem parecer sintomas como os da gripe ou resfriado comum (tosse, febre e dificuldade para respirar). Casos mais graves podem evoluir para pneumonia ou síndrome respiratória aguda grave.

Organização Mundial da Saúde (OMS)

A OMS aumentou o nível de alerta para alto em relação ao risco global do novo coronavírus, por isso, o Ministério da Saúde orienta que viagens para a China devem ser realizadas em casos de extrema necessidade. Com quase três mil casos confirmados, segundo o boletim da OMS de 27 de janeiro, todo o território chinês passa a ser considerado área de transmissão ativa da doença.

As informações são da Banda B com AEN.