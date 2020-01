Comitiva de prefeitos da região participa de reunião com pauta municipalista na Confederação Nacional de Municípios

Uma comitiva com sete prefeitos do Paraná, entre eles o de Ubiratã, Haroldo Fernandes Duarte – Baco, esteve na sede da Confederação Nacional de Municípios (CNM) na quarta-feira, 29 de janeiro. Na oportunidade, sanaram dúvidas referentes à pauta municipalista da entidade e a algumas temáticas da gestão municipal comum aos Entes locais representados, como aumento do piso salarial dos professores, aumento do repasse ao fundo por parte do governo federal, emendas federais, transferências especiais via fundo, impacto do repasse de pagamentos aos programas do governo federal no índice de pessoal e pedido de aporte de recursos financeiros emergenciais.

Os paranaenses foram recebidos pelo presidente da CNM, Glademir Aroldi, que repassou informações sobre como anda a atuação da entidade e os passos iniciais que serão dados nesse começo de ano. Os gestores se mostraram bastante preocupados com a lentidão na tramitação de projetos por parte do Congresso Nacional, como o do Pacto Federativo, tendo em vista que este é um ano eleitoral.

Tranquilizando os gestores, Aroldi disse que muita coisa deve andar nesse primeiro semestre e que ele deve se reunir com os presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre. “Este com certeza será o ano mais importante para a federação brasileira”, disse o presidente ao se referir aos importantes projetos que estão em tramitação nas Casas legislativas.

Entre os prefeitos do Estado que estiveram na sede da entidade o prefeito de Barbosa Ferraz e presidente da Comcam, Edenilson Miliossi, o de Ubiratã, Haroldo Fernandes Duarte; de Roncador, Marília Gonçalves; de Peabiru, Júlio César Frare; de Altamira do Paraná, Elza da Silva; de Amaporã, Terezinha Fumiko Yamakawa; e de Araruna, Leonardo Oliveira. O secretário de Obras, Reginaldo Retamero e o assessor de Convênios, Marcio Vanderlinde, acompanharam o prefeito Baco na reunião.