Confira os novos números sorteados na campanha Caco Zero

Até o presente momento somente dois ganhadores compareceram para receber a premiação da campanha Caco Zero. Trata-se de Lidiane Tavares da Silva Furtuoso, com o cupom nº 0215, referente ao1º Prêmio: Forno Micro-ondas; e Rafaeli Oliveira, com o cupom nº 0440, referenteao 4º Prêmio: Panela Elétrica de Arroz.

Nesta quarta-feira (29), foi realizado mais um sorteio da campanha Caco Zero para os outros dois prêmios: confira os números sorteados:

– 1º Prêmio: Forno Micro-ondas – cupom nº 0215 – Lidiane Tavares da Silva Furtuoso

– 2º Prêmio: Bicicleta aro 26 – 18 marchas – cupom nº 0145

– 3º Prêmio: Lavadora de roupas 7 KG – cupom nº 0322

– 4º Prêmio: Panela Elétrica de Arroz – cupom nº 0440 – Rafaeli Oliveira

Quem tiver os cupons 0145 e 0322 devem procurar a Secretaria de Serviços Urbanos, localizada na Rua Floriano Peixoto, enfrente ao Supermercado Kin até o dia 07 de fevereiro. Posteriormente será agendada a entrega oficial dos prêmios.