Mãe vai à lua de mel da filha, engravida do genro e se casa com ele

Uma mulher no Reino Unido contou uma história de traição digna de telas de cinema. Em entrevista ao jornal britânico Mirror, Lauren Walls revelou que sua mãe a traiu com o seu marido durante a viagem de lua de mel e teve um filho com ele. E como se não bastasse, marido e sogra ainda se casaram, informa a MSN/Revista Isto é.

Segundo Lauren, ela e Paul White estavam juntos há dois anos quando tiveram uma filha. Ela tinha 19 anos e ele 20. Cinco meses depois do nascimento da menina, em agosto de 2004, eles se casaram. Julie, mãe de Lauren, ajudou a pagar o casamento e por isso foi convidada pelo casal para viajar com eles na lua de mel. Cerca de dois meses depois, Paul saiu de casa.

A mulher traída conta que depois da lua de mel, começou a notar um comportamento estranho de Paul, que passava muito tempo longe de casa. A revelação da traição aconteceu depois que a irmã de Lauren viu mensagens suspeitas do cunhado no celular de Julie.

Questionada pela filha, a mãe negou o caso. No entanto, quando foi falar com o marido, Paul reconheceu a traição e se separou de Lauren, deixando-a sozinha com a bebê de 7 meses do casal. Dias depois, o ex-marido foi morar com a sogra.

Semanas após o término, Lauren percebeu que a mãe estava grávida. Julie tentou negar afirmando que se tratava de um cisto. Meses depois, em julho de 2005, o bebê nasceu. “Eu mandei uma mensagem para ela e perguntei: ‘E aí, removeu o cisto?”, conta.

Anos depois, Julie convidou a filha para o casamento dela com o ex-marido. A cerimônia aconteceu exatamente cinco anos depois daquela de Lauren e Paul, em 2009. “Era muito para aguentar, mas fui por causa da minha filha. Fui ver minha mãe se casar com o mesmo homem com que eu me casei cinco anos antes”.

De acordo com Lauren, ela nunca conseguiu perdoar a mãe de verdade e conta que, até hoje, embora tenha se casado e tido outros filhos, tem problemas para se relacionar por conta do trauma. Já mãe dela disse ao jornal: “Nós somos casados. Não foi um caso”. Paul, hoje com 35 anos, se recusou a comentar a história.