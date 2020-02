Polícia Militar recupera caminhonete roubada, prende dois suspeitos e apreende arma de fogo em Campina da Lagoa

Uma caminhonete que havia sido roubada na cidade de Nova Cantu, na manhã de quarta-feira (29), foi recuperada por policiais pertencentes ao 11º Batalhão de Polícia Militar, na cidade de Campina da Lagoa. Um dos suspeitos foi preso no início da noite, já o segundo indivíduo que também teria envolvimento no crime, foi preso na manhã desta quinta-feira (30), também no município de Campina da Lagoa. Com ele foi apreendido um revólver calibre 38 municiado.

Assim que a PM foi informada sobre o crime, diversas diligências foram realizadas em toda a região. De acordo com as vítimas, elas foram rendidas por dois indivíduos armados que estavam em uma motocicleta, que havia sido furtada no dia anterior em uma cidade da região. A motocicleta foi abandonada pela dupla no local do roubo. Já na parte da tarde os policiais foram informados que a caminhonete tinha sido vista na cidade de Ubiratã, e havia sido flagrada por câmeras de segurança do município.



Uma viatura que estava em diligências conseguiu avistar o veículo em uma estrada rural da região e iniciou um acompanhamento. A ação contou com o apoio de policiais de diversos destacamentos pertencentes ao 11º BPM, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e militares da Polícia Rodoviária Estadual (PRE). Durante o acompanhamento os suspeitos que estavam no veículo entraram em outra estrada e logo depois abandonaram a caminhonete. Um dos indivíduos ainda efetuou um disparo contra os policiais durante o cerco, realizado em uma área de mata fechada.

Horas depois uma informação sobre um suspeito levou os policiais até uma propriedade rural no município de Campina da Lagoa. No local os militares estaduais abordaram um homem de 22 anos, que utilizava uma tornozeleira eletrônica. Aos policiais ele disse apenas que havia pegado carona com o indivíduo que estava com a Hilux roubada. Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Campina da Lagoa. Já na manhã desta quinta-feira, o segundo suspeito de participação no crime foi preso pela PM. Ele também já conta com passagem pela Polícia. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Campina da Lagoa.



Comunicação Social do 11º BPM.