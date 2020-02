Abertas inscrições para Blocos participar do Carnaval da Seringueira 2020

O Carnaval da Seringueira, realizado há 7 anos na Praça Vereador Horácio José Ribeiro, já caiu no gosto popular, e em 2020 promete ser ainda mais agitado e divertido com a presença e participação contagiante de mais blocos carnavalescos.

E para que o Carnaval da Seringueira continue emergindo alegria, descontração, folia e diversão, a Administração “Todos juntos rumo ao futuro”, proporcionou um canal para facilitar e incentivar a participação de novos blocos carnavalescos.

Para participar é necessário o cadastramento do bloco, o que já pode ser feito pelo presidente do grupo. Para isso, basta acessar o site oficial do município, (www.ubirata.pr.gov.br), onde já está disponível uma ilustração, na qual, ao clicar haverá o redirecionamento para uma página, onde é possível efetuar o cadastro do bloco carnavalesco. Se preferir pode acessar diretamente por esse LINK: http://ubirata.pr.gov.br/index.php?sessao=b054603368b1b0&id=298

Para efetuar o cadastro, o presidente do bloco deverá preencher o formulário com o nome do bloco; número de integrantes; nome do presidente do bloco e seu CPF; endereço de concentração do bloco; E-mail e telefone para contato.

As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de fevereiro (sábado), às 23h59min.

A grande festa popular e cultural de Ubiratã será realizada na Praça Vereador Horácio José Ribeiro, nos dias 22, 23, 24 e 25 de fevereiro, com baile noturno nas três noites (sábado, domingo, segunda) e matinê, nos dias 03 e 05 (domingo e terça).