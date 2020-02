Polícia Ambiental descobre casa com 400 gatos

De acordo com as autoridades, uma moradora mantinha os animais dentro de casa em situação de maus-tratos…

A Polícia Ambiental de Ponta Grossa resgatou cerca de 400 gatos após uma denúncia anônima na última sexta-feira (31). A operação foi realizada em uma residência localizada no bairro Contorno, em Ponta Grossa. De acordo com as autoridades, uma moradora mantinha os animais dentro de casa em situação de maus-tratos.

A equipe de resgate foi deslocada para o local no período da tarde, após conseguir um mandato de busca junto ao Poder Judiciário. Segundo informações da Polícia, os gatos estavam espalhados por todos os cômodos da casa. Ainda foram encontrados dois cachorros presos no quintal. A proprietária do imóvel foi detida e levada para confecção de um termo circunstanciado (TC).

Ainda se aguarda um posicionamento oficial da Secretaria de Meio Ambiente de Ponta Grossa sobre a multa a ser aplicada. Os animais foram resgatados e levados ao Centro de Zoonose da Prefeitura para serem submetidos a uma avaliação.

As informações são do site A Rede.