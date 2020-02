POLÍCIA MILITAR PRENDE CASAL SUSPEITO DE TRÁFICO DE DROGAS EM RONCADOR

Um casal suspeito de tráfico de drogas foi preso por policiais militares pertencentes ao 11º Batalhão de Polícia Militar (11ºBPM), por volta 2h30 da madrugada desta segunda-feira (3), na rua Visconde do Rio Branco, em Roncador.

A ação ocorreu durante patrulhamento nas proximidades de uma residência alvo de denúncias de tráfico de drogas. No local um homem de 41 anos foi flagrado recebendo algo suspeito, sendo abordado logo na sequência pelos militares.

Durante a abordagem foi localizada próximo ao veículo, uma porção de cocaína. Diante da suspeita de que o entorpecente havia sido adquirido na residência, os policiais tentaram abordar outro homem que estava no local, porém ele correu para o interior da casa.

Na residência havia mais três pessoas, entre elas a esposa do suspeito.

Em buscas no quarto do casal foram encontradas mais 27 papelotes de cocaína, que totalizaram 22 gramas da substância. Uma quantia em dinheiro suspeita de ser proveniente do tráfico de drogas também foi apreendida pelos policiais.

O homem de 22 e a mulher de 24 anos foram encaminhados, juntamente com o indivíduo que seria usuário, para a Delegacia de Polícia Civil de Iretama para que fossem realizados os devidos procedimentos.

Os nomes não foram divulgados pelas autoridades com base na nova Lei de Abuso de Autoridade que entrou em vigor na virada do ano impedindo que policiais divulguem nomes e as imagens criminosos que ainda não foram condenados pelos crimes que estão sendo acusados.

Fonte: 3ºCRPM/11ºBPM