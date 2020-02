Sorteio define grupos da 3ª Copa Comcam

Sorteio realizado na manhã desta segunda-feira (3), na sede da Comcam, em Campo Mourão, definiu os grupos que disputarão da 3ª Copa Comcam 2020. O evento foi acompanhado por técnicos das equipes, dirigentes esportivos, e prefeitos. Ao todo são quatro grupos (A, B, C e D) com quatro equipes cada, somando 16 municípios participantes. Esta será a maior Copa desde que teve início, em 2018.

No Grupo A estão: Luiziana, como cabeça de chave; Barbosa Ferraz; Fênix; e Iretama. No Grupo B, o cabeça de chave será o time bicampeão da Copa: Ubiratã; Goioerê; Peabiru; e Moreira Sales. No Grupo C estão: Terra Boa; Boa Esperança; Engenheiro Beltrão; e Farol. Por fim compõem o Grupo D as equipes de Corumbataí do Sul; Roncador; Campo Mourão; e Araruna.

“São 16 equipes divididas em quatro grupos passando os dois primeiros colocados, depois os grupos se enfrentam: o Grupa A contra o Grupo D e Grupo B contra o Grupo C”, explicou Jeferson Cesar da Luz, que faz parte da organização da Copa Comcam. Ele disse que a tabela com os jogos será divulgada até esta terça-feira (4). “Esta Copa Comcam não é mais uma promessa e sim uma realidade. Vamos trabalhar este ano para que seja melhor ainda e ficamos muitos felizes com o número recorde de equipes participando”, falou.

Abertura

A abertura da 3ª Copa Comcam será no próximo dia 16, às 15 horas. Ficou definido que o município sede será a cidade de Barbosa Ferraz. O adversário de Barbosa para a abertura será definido até esta terça-feira, com a montagem da tabela de jogos. Já a primeira rodada terá início no dia 1º de março.

“Este ano tivemos a grata satisfação de ter 16 equipes participando. Gostaríamos que todos os municípios participassem, mas cada um tem suas particularidades”, falou o presidente da Comcam, Edenilson Miliossi, prefeito de Barbosa Ferraz.

Ele destacou que o evento tem como objetivo gerar a integração entre os municípios e as famílias. “O Intuito é trazer a população para os estádios e fazer os municípios se confraternizarem entre si”, frisou.

Miliossi informou que Copa Comcam está servindo de referência para outras associações de prefeituras do Estado. “O Darlan, presidente da AMP nos procurou e sugeriu de expandir uma copa em nível de Estado”, disse.

Este ano, a empresa Brasil Sul continuará patrocinando o transporte das equipes, ou seja, os municípios não terão custo com deslocamento de seus atletas. “É uma ideia inovadora que conseguimos e está dando certo”, ressaltou Miliossi. O valor da premiação será divulgado nos próximos dias com a definição do patrocinador máster da Copa.

Grupos da 3ª Copa Comcam 2020

Grupo A

Luiziana

Barbosa Ferraz

Fênix

Iretama

Grupo B

Ubiratã

Goioerê

Peabiru

Moreira Sales

Grupo C

Terra Boa

Boa Esperança

Engenheiro Beltrão

Farol

Grupo D

Corumbataí do Sul

Roncador

Campo Mourão

Araruna