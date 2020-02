Assistência Social realiza cadastramento do grupo de Venezuelanos que chegou a Ubiratã

A Secretaria da Assistência Social, através do setor de Cadastro Único, realizou o cadastramento dos venezuelanos que chegaram há alguns dias no município. De Ubiratã. O Cadastramento tem o objetivo de registrar junto ao Governo Federal a chegada dos mesmos ao município e dentro das características de cada grupo ofertar programas de governo disponíveis.

A princípio foram realizados 30 cadastros, entre grupos familiares e indivíduos. A Secretaria da Assistência Social também tem auxiliado na locomoção do grupo para organização de documentação e está oferecendo nesta semana alimentação no Restaurante Popular.

É importante ressaltar que o grupo participa do processo de transferência de imigrantes venezuelanos de Roraima para outras regiões do Brasil sendo um esforço conjunto entre o Ministério da Cidadania, as Forças Armadas e a Organização das Nações Unidas (ONU), com apoio de entidades da sociedade civil, e que é a principal estratégia do governo para promover a inclusão socioeconômica dessa população.

Em Ubiratã, o grupo tem recebido apoio da ADRA – Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais e dos inúmeros voluntários que tem acolhido e apoiado o grupo.

A secretária de Assistência Social ressalta que é importante dar acesso as famílias em vulnerabilidade a benefícios e trabalha para assegurar a elas direitos básicos, promovendo assim a dignidade e humanização.