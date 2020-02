Avião derrapa ao pousar e se parte em três pedaços na Turquia

Um avião derrapou hoje (5) quando tentava pousar no aeroporto de Istambul, na Turquia. De acordo com a televisão local, o avião partiu-se em três e pegou fogo em seguida, mas ninguém ficou ferido.

A pista do Aeroporto Internacional Sabiha Gökçen estava escorregadia em razão de fortes chuvas. De acordo com a CNN Turk, os passageiros tiveram de ser retirados já que a fuselagem do aparelho ficou seriamente danificada e rachada em vários pontos.

Bombeiros e equipes de resgate trabalham nos destroços do avião que se acidentou no aeroporto de Istambul REUTERS/direitos reservados



O avião transportava 177 passageiros e havia voado entre as cidades turcas de Izmir e Istambul.

A fuselagem do avião, da empresa privada Pegasus, partiu-se e incendiou-se quando o aparelho derrapou e saiu da pista.

Na sequência, o aeroporto – o menor dos dois que ficam na cidade e que se situa na parte asiática de Istambul – foi fechado ao tráfego.