Veículo tomado de assalto em Anahy é recuperado pela Polícia Militar de Ubiratã

Um veículo Fiat Strada que foi levado durante um assalto realizado ontem na cidade de Anahy, teria sido escondido próximo ao antigo matadouro de Ubiratã na madrugada desta quarta-feira (05).

Uma mulher entrou em contato com a PM via 190 nesta manhã e informou que teria visto um carro sendo colocado naquelas proximidades.

A viatura deslocou até o local e acabou localizando o veículo.

Enquanto estavam no local escutaram um barulho de motocicleta vindo até onde eles estavam.

Imediatamente foi feito a abordagem da motocicleta, sendo que o indivíduo estaria indo até o local para retirar o veículo e ao avistar a viatura tentou fugir sendo alcançado pela equipe policial. Vale ressaltar que a motocicleta abordada possui as mesmas características da que fora utilizada no momento do assalto.

Fonte: IMPRENSA – 2°CIA-11°BPM