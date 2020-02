Continuidade do recape da Rodovia Ercides Rossetto está sendo executado

A Rodovia Ercides Rossetto que liga a sede do município ao Distrito de Yolanda é uma das principais vias de escoamento da safra agrícola e ao longo dos últimos anos vem recebendo constantes melhorias para proporcionar um tráfego com mais comodidade e mais segurança para todos. Já foram duas fases de recape e agora está acontecendo mais uma etapa. São 977,11 metros de recape que estão sendo executados em um trecho nas proximidades da ponte sobre o Rio Carajá.

No momento, está sendo feita a recuperação das deformações existentes, recomposição da largura da pista (6 metros) e depois serão aplicados 3,8 centímetros de capa asfáltica compactada.

Os recursos na ordem de R$ 279.669,76 são do Governo do Paraná, através de indicação do deputado estadual Tiago Amaral. O município entrou com contrapartida de R$ 59.509,58, totalizando um investimento de R$ 339.179,34.

Até agora já foram recapeados mais de 14 km de rodovia, somando mais de R$ 1,5 milhão em recursos investidos. Nessa fase, são mais 977,11 metros de recape, faltando somente 1,5 km que será executado na última fase, o que irá completar todos os 17 quilômetros da Rodovia que liga o distrito a cidade.

O prefeito Baco comemorou mais essa obra e agradeceu o empenho e a dedicação do deputado Tiago Amaral em mais essa conquista para a população.

Fonte: Assessoria de Comunicação Social – Prefeitura de Ubiratã