Ex-vereador de Juranda é morto a tiros dentro de casa

O ex-vereador de Juranda, Pedro Gonçalves, conhecido como Tiroga, foi morto a tiros dentro de sua casa, no distrito de Primavera, por volta das 21 horas desta quarta-feira, (05.)

O ex-vereador de Juranda, Pedro “Tiroga” Gonçalves foi morto com quatro tiros dentro da própria casa



Informações dão conta de que o portão da casa estava aberto e os atiradores entraram na residência e perguntaram por Tiroga. Percebendo a intenção dos homens, a mulher do ex-vereador falou alto que ele estava viajando.

Não acreditando na versão da mulher, os elementos foram até a cozinha a procura de “Tiroga”, que, sem perceber a presença dos elementos, saiu dos fundos e entrou na cozinha, quando foi surpreendido pelos elementos que armados de revólver efetuaram diversos disparos que acertaram em cheio o ex-vereador que tombou morto no interior da casa.

Não está descartada que a morte de “Tiroga” possa estar relacionada ao crime que ele praticou na cidade de Paulistânia em princípio de outubro quando matou com um tiro Vitor Ricardo

VINGANÇA. São fortes as suspeitas de que a morte de “Tiroga” tenha sido motivado por vingança. Isso porque em outubro do ano passado, numa desavença com um elemento, em seu bar em Paulistânia, ele matou com um único tiro no peito, Vitor Ricardo.

Após praticar o crime “Tiroga” retornou para Primavera, onde desde o início de outubro, estava residindo com a família.

Fonte: Goionews/Tribuna da Região