Jovem procura por pai que não vê a 16 anos

Jhenifer Luiza Alves atualmente com 24 anos, procura por seu pai que não vê a 16 anos. Seu último contato com ele foi na cidade onde ela mora atualmente, Guaxupé – MG, quando ele foi trabalhar na cidade de Guaíra e desde então não teve mais notícias.

Luiz Carlos Pereira trabalhava no sindicato em Ubiratã como saqueiro, quando conheceu sua mãe Rosângela Maria Alves. Luiz é filho de Terezinha, essas são as únicas informações que a jovem tem do pai.

Qualquer informação entrar em contato no telefone (35) 9 9718 5576