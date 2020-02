Confirmados 70 casos de dengue em Ubiratã

A Secretaria Municipal da Saúde informou nesta última sexta-feira (07) que Ubiratã já registra 70 casos positivos de dengue e 170 casos notificados até o presente momento. Nos mapas abaixo é possível visualizar os locais onde foram encontradas mais larvas e em que regiões da cidade estão os casos positivos.

LOCAIS DOS CASOS POSITIVOS:

– CENTRAL (14 positivos);

– ESPERANÇA (13 positivos);

– BOA VISTA (12 positivos);

– SÃO JOQUIM (11 positivos);

– RECIFE (9 positivos).

– PANORAMA (5 positivos);

– JOSEFINA (5 positivos);

– ZONA RURAL (1 positivo).

A dengue é uma doença grave que pode matar, por isso é importantíssimo cuidar do quintal, não acumulando lixo e água parada. Os recipientes onde mais foram encontradas larvas são os seguintes: lixo, lonas, potes plásticos, bebedouros de animais, garrafas, baldes, tambores, ralos, caixa de gordura e tanque.

Lembrando mais uma vez que já são 70 casos positivos de dengue em Ubiratã e a única forma de prevenção é não deixar água parada.

Ubiratã recebeu do Governo Federal uma remessa de inseticida “fumacê” que estão sendo aplicados em algumas regiões da cidade onde há maior incidência do mosquito. Conforme o governo for liberando mais lotes, outras áreas também receberão o “fumacê”. Cabe ressaltar que somente o inseticida “fumacê” não é a única forma de combater o mosquito e sim eliminar as larvas e os criadouros do mosquito e para isso contamos com o apoio de todos. Faça sua parte. Olhe seu quintal. Todos juntos contra a dengue.

Para dúvidas ou denúncias, DISQUE DENGUE: Telefone: (44) 3543-4141; WhatsApp: (44) 99185-0530.