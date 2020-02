Hospital e Maternidade Santa Casa de Ubiratã passa por avaliação

No dia 4 de fevereiro de 2020 foi realizada mais uma avaliação do Hospital e Maternidade Santa Casa de Ubiratã. Esta avaliação constitui-se como principal ferramenta de monitoramento do cumprimento do Contrato e Documento Descritivo que instrui a execução dos serviços realizados para Ubiratã e para a microrregião e ainda determina o valor a ser repassado ao Hospital, já que os recursos estão vinculados ao cumprimento das metas qualitativas e quantitativas.

Participaram da avaliação representantes das Secretarias de Saúde de todos os municípios que compõem a microrregião, sendo eles: Mamborê, Juranda, Nova Cantu, Campina da Lagoa, Altamira do Paraná e Ubiratã que é responsável pela gestão dos contratos e dos serviços em geral. Também acompanhou o trabalho a representante regional do COSEMS, Marcia Benedet.

O Hospital mais uma vez se mostrou muito comprometido com as metas e alcançou desempenho máximo. Embora as metas contemplem os diversos setores, ainda há problemas e pontos a melhorar. E é por essa razão que a avaliação conjunta com a microrregião é fundamental, pois são levantados os problemas que ocorreram, assim como são pactuados os encaminhamentos para resolução das falhas e também são propostas outras sugestões para melhoria constante do atendimento.

Essa forma de contratualização foi implantada em 2016 e os resultados têm sido muito positivos, tanto que é visível a evolução, qualificação e ampliação do atendimento no Hospital. Porém, nada disso seria possível se não houvesse uma diretoria séria e comprometida e funcionários competentes e empenhados.