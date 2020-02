PM persegue e atira contra Caminhão de lixo em Assis Chateaubriand

Um caminhão de lixo da Prefeitura Municipal de Assis fugiu de uma abordagem da PM nesta tarde se sexta-feira (07).

Segundo a PM, o caminhão trafegava na saída para Jesuítas, quando a equipe estava aproximando, o condutor do caminhão empreendeu fuga, em alta velocidade, invadindo as preferências e quase atropelando duas crianças de bicicleta nas proximidades da Avenida São Paulo, no Jardim Progresso.

Depois pegou acesso ao ramal 38 e desapareceu, abandonando o veículo no local.

Foi necessário disparos de arma de fogo nos pneus, para tentar conter o veículo, pois segundo a PM, em várias vezes o motorista jogou o veículo para cima da viatura.

A PM foi informada também que uma carteira teria sido furtada em um posto de combustíveis no centro.

Uma equipe da Guarda Patrimonial auxiliou a PM nas buscas

Depois do fato, câmeras teriam registrado a situação, o suspeito segundo a polícia, seria o condutor que não teve o nome revelado, que fugiu em meio a uma mata.

O caminhão foi levado para a delegacia da Polícia Civil de Assis, onde será feito uma vistoria.

Uma equipe da Guarda Patrimonial auxiliou a PM nas buscas

Fonte: Policial Web