CONFIRA: VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS NA AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE UBIRATÃ

10 VAGAS EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA:

atribuição: executar as atividades operacionais de área conforme normas de boas práticas de fabricação, afim de cumprir o plano de produção estipulado pela empresa, 08:48 horas de trabalho, e segunda a sábado com uma folga durante a semana e ensino fundamental incompleto. Gênero feminino ou masculino. Deficiência do colaborador deve possibilitar a execução das atividades da empresa.

01 VAGA DE VENDEDOR VAREJISTA NA ÁREA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO:

Com experiência, atendimentos a clientes e não clientes no balcão e por telefone, organizado, boa índole, ter conhecimento em informática básica, oferecer opções de produtos e mercadorias aos clientes, dinâmico, trabalhador, ter boa aparência e saber lidar com pessoas, ensino médio completo, empresa ministrará treinamento de acordo com suas necessidades, horário comercial, enviar curriculum para análise da empresa.

01 VAGA DE VENDEDORA PARA ATUAR EM EMPRESA NO RAMO VAREJISTA DE ARTIGOS DE JOALHERIA, ÓTICA E CHAVEIROS:

Horário de trabalho comercial, ensino médio, faixa etária de 25 a 45 anos, boa aparência, comunicativa, extrovertida, saber lidar com desafios, e entrevista na agência do trabalhador em data e hora a ser marcada pela empresa.

01 VAGA DE VENDEDOR INTERNO EM EMPRESA NO COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E DERIVADOS:

Experiência na atividade, ensino fundamental, CNH AB, horário comercial, gênero feminino ou masculino e entrevista na empresa durante o experiente.

01 VAGA DE VENDEDOR EXTERNO EM EMPRESA NO COMÉRCIO VAREJISTA DE PINTURA EM GERAL, PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR:

Ensino fundamental, CNH AB, horário de trabalho comercial, gênero masculino e as entrevistas serão realizadas na empresa no expediente comercial.

01 VAGA DE AUXILIAR DE LIMPEZA:

Com experiência comprovada em carteira, em empresa de lanches, para realizar serviços de limpeza internas e externas, não fumar, responsável, gênero feminino, trabalhadora e entrevista na própria empresa a partir das 17:30 horas.

01 VAGA DE VENDEDORA NO COMÉRCIO VAREJISTA DE ROUPAS FEMININO E MASCULINO, ARTIGOS DE VIAGEM, SAPATOS E SANDÁLIAS:

Experiência na atividade, ensino médio e persistente, CNH AB, saber lidar dom desafios e entrevista na própria empresa em qualquer horário.

01 VAGA DE VENDEDOR EXTERNO:

Com experiência em vendas de tecnologia e sistemas, responsável por visitar clientes diariamente realizando venda dos produtos da empresa, realizar de merchan (propaganda da marca) e do planejamento diário de suas vendas. CNH B, veiculo próprio, ensino médio e realizar viagens, envio de currículo para analise da empresa e salário + comissão, depreciação do veículo e vale combustível.

01 VAGA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO:

Para realizar serviços de atendimento telefônico a clientes e não clientes, emissão de notas fiscais e demais serviços necessários ao desenvolvimento da empresa, ensino médio, faixa etária de 20 35 anos, gênero feminino, com desenvoltura e saber lidar com desafios. Entrevista na própria empresa em qualquer horário.

01 VAGA DE CONSULTOR DE VENDAS (VENDEDOR) INTERNAS, EXTERNAS E TELEMARKETING:

Em empresa varejista no ramo de celulares, planos e acessórios, ensino médio, experiência na atividade comprovada em carteira, horário comercial, gênero feminino ou masculino e faixa etária de 25 a 35 anos.

01 VAGA DE VENDEDOR PRACISTA/EXTERNO:

Com experiência comprovada em carteira, em empresa no ramo de bebidas, atuará em rota que será definida pelo empregador, horário de trabalho das 07:40 as 12:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas, ensino médio, faixa etária acima de 18 anos, gênero masculino, CNH “A”, necessário realizar viagens e benefício de vale refeição.

01 VAGA DE CHAPISTA DE LANCHONETE:

Com experiência na atividade, não fumar, responsável, gênero feminino ou masculino, faixa etária de 18 a 35 anos, horário de trabalho das 17:30 as 24:00 horas, trabalhadora, atentar para normas e procedimentos de qualidade, higiene e saúde e entrevista na empresa a partir das 17:30 horas.

01 VAGA DE AUXILIAR DE COZINHA:

Para atuar em empresa que trabalha na área de alimentos, experiência na atividade, gênero feminino ou masculino, faixa etária de 18 a 35 anos. Entrevista será realizada na empresa a partir das 17:30 horas.

A Agência do Trabalhador informa que as vagas disponíveis relacionadas acima, podem ser encerradas a qualquer momento, dependendo exclusivamente das empresas que solicitaram sua abertura