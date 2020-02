Grave acidente deixa duas pessoas feridas na PR 474, em Anahy

Um grave acidente de trânsito foi registrado na manhã desta segunda-feira (10) na PR 474, entre os municípios de Anahy e Corbélia.

O Corpo de Bombeiro de Cascavel deslocou uma ambulância com socorristas para auxiliar no atendimento dos feridos.

Os socorristas constatou duas pessoas feridas no acidente, uma delas estava encarcerada em meio as ferragens inconsciente, já a outra estava consciente com ferimentos moderados.

O serviço do Aeromédico do Consamu foi acionado e encaminhou a vítima em estado grave ao Hospital Universitário de Cascavel, o mesmo teve que ser entubado devido estado crítico e ao risco de morte.

Fonte: catve