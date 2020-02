Internauta registra pessoas tomando banho no Lago Municipal de Ubiratã

Um internauta do Portal Ubiratã Online registrou neste final de semana, algumas pessoas, entre elas crianças tomando banho e mergulhando nas águas do Lago Municipal de Ubiratã no Parque dos Ipês, desrespeitado a proibição de nadar no local.

Segundo o próprio internauta, essa prática é comum, principalmente nos finais de semana e quem visita o lago pode facilmente acompanhar os perigos que o local oferece.

Esse fato tem causado grande preocupação, uma vez que ali existem certos pontos em que a profundidade chega até 3 metros e isso traz sérios riscos podendo ocasionar a morte.

Fica o alerta para as pessoas se conscientizar sobre os riscos e aos pais orientar os menores sobre os perigos que eles correm ao entrar na água.