Rapaz é morto a tiros e CM chega ao 4º homicídio no ano

Romildo Camargo Pereira, 23 anos, foi morto com pelo menos quatro tiros na noite deste domingo, no conjunto Avelino Piacentini, em Campo Mourão. O crime ocorreu na rua Miroslau Viderski, esquina com a rua dos Lagos.

Segundo as informações, ele estava na rua, quando vários jovens o cercaram e um deles atirou várias vezes contra a vítima. Mesmo ferido, ele correu, mas caiu a poucos metros do local.

A equipe da Rotam chegou logo em seguida e apreendeu dois adolescentes que teriam participado do crime. Um outro, que seria o atirador, correu com a arma, mas acabou detido na sequência.

No total, os policiais encaminharam quatro suspeitos para a delegacia, sendo dois adolescentes de 14 e 15 anos e dois jovens de 19 e 22 anos. Também foi apreendido um revólver calibre 38, que teria sido usado no crime.

O Samu atendeu o rapaz ferido, fez o encaminhamento para o hospital Santa Casa, mas ele não resistiu aos ferimentos. Foi o quarto assassinato registrado este ano em Campo Mourão.

Fonte: Clodoaldo Bonete – Tasabendo.com