Homem é preso por tráfico de drogas em Juranda

A equipe da Polícia Militar de Juranda, juntamente com a P2 e Canil, deram cumprimento a decisão judicial apenso que versa sobre a determinação da meritíssima juíza de Ubiratã autorizando a realização de busca e apreensão na casa situada na Rua Xavantes, em Juranda. O local é alvo de várias denúncias de tráfico de drogas.

No local, equipe se deparou com o investigado saindo de um dos cômodos da residência (residência do sogro dele), este ao receber voz de abordagem saiu correndo, mas foi alcançado.

Ao ver que seria abordado, rapidamente retirou 3 (três) buchas de cocaína (totalizando 1 grama) que estavam escondidas no elástico da cueca. Na revista pessoal foi encontrado nos bolsos do shorts do investigado R$750,00 (setecentos e cinquenta reais) em notas de cinquenta, cem e vinte. Ao ser questionado sobre a procedência do dinheiro, ele não soube responder.

Na casa encontrava-se também a esposa do investigado, esta foi notificada sobre o mandado e acompanhou todos os procedimentos.

As buscas foram iniciadas na casa fundos do bar, ressaltando que o bar, e a casa dos fundos pertencem ao mesmo terreno. Não foi localizado mais drogas na casa do investigado, porém foi encontrado debaixo do colchão do investigado, R$300,00 (trezentos reais) e no guarda roupas mais R$160,00 (cento e sessenta reais). Na casa também havia 5 (cinco) correntes (aparentemente de prata de bali) e um relógio dourado da marca Naviforce. Quanto ao dinheiro e os objetos o investigado também não explicou a origem.

Ao terminar as buscas na casa, foi iniciado a diligência no bar. Nada de ilícito foi encontrado. Em seguida as diligências continuaram na outra casa onde o investigado afirmou ser de propriedade do sogro dele. Também foi usado a apoio do cão, mas nada foi encontrado.

Após o termino das diligencias o investigado recebeu voz de prisão e foi conduzido para a 50ª Delegacia da Polícia Civil de Ubiratã onde foi entregue para a autoridade policial para as medidas de praxe.

