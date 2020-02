Iniciada a reforma do Centro de Convivência de Idosos

Inaugurado há 30 anos, o Centro de Convivência de Idosos de Ubiratã, necessitava urgente de uma completa reforma para melhor atender os frequentadores. E para melhorar a infraestrutura do local, a Administração Municipal irá aplicar R$ 215.641,52, sendo recursos próprios do município para revitalizar toda a estrutura nos 506,77 metros quadrados. A reforma contemplará a pintura total do prédio, reforma da cozinha, do salão e das instalações sanitárias com acessibilidade e reparos na cobertura.

O prefeito Baco visitou o local e vistoriou o andamento das obras que tem previsão de término para o final de junho.