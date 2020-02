Escolas municipais e CMEIs de Ubiratã iniciaram ano letivo 2020 na segunda-feira

Na última segunda-feira, dia 10 de fevereiro, 2.991 alunos iniciaram as atividades escolares referente ao ano letivo de 2020 na Rede Municipal de Ensino de Ubiratã que é formada por 18 instituições escolares, sendo 8 escolas e 9 centros municipais de educação infantil e um projeto, o AABB Comunidade. Cabe ressaltar que as escolas de Ubiratã além do ensino normal oferecem também salas de recursos e de atividades complementares.

O primeiro dia de aula dos alunos da rede municipal de ensino foi marcado por atividades lúdicas, interativas, saudáveis e motivadoras. As instituições prepararam uma recepção calorosa para seus alunos com o objetivo de ser construído e fomentado um elo de carinho e respeito por todos, almejando um processo de ensino e aprendizagem neste ano letivo que iniciou no dia 10 de fevereiro.

Fonte: Assessoria de Comunicação Social – Prefeitura de Ubiratã