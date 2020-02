Túmulo é violado durante madruga no Cemitério Municipal de Juranda

Segundo as primeiras informações recebidas, por volta das 3 horas da madruga desta quarta-feira (12), um veículo não identificado teria adentrado o pátio do cemitério municipal de Juranda.

Elementos teria ido até o túmulo de Michel Lopes de Oliveira, o “Paraíba”, morto no último sábado (08) em Umuarama, e teria violado o seu túmulo, jogado um produto inflamável e em seguida ateado fogo no caixão onde esta o corpo, em seguida se evadiram do local.

Por volta das 08H:30, duas senhoras que estavam realizando a limpeza de túmulos de parentes, visualizaram fumaça saindo de um túmulo e foram até o local para verificar e constaram que teria um cadáver no túmulo queimado, em seguida elas entram em contato com o pessoal da prefeitura a qual acionou a PM que deslocou até o local, que informou os familiares de Michel, que foram até o cemitério.

Foi acionado a Polícia Civil de Ubiratã que se deslocaram até o cemitério de Juranda e acionado a equipe de legista de Cascavel que devem de chegar antes do fim da tarde na cidade para periciar o local e o corpo.

Fonte: Juranda News