UBIRATÃ FAZ MAIS UMA ÓTIMA CAMPANHA NO CAMPEONATO PARANAENSE DE HANDEBOL DE AREIA

Foi disputado no último fim de semana na cidade de Marechal Candido Rondon, balneário de Porto Mendes, a final do campeonato paranaense de handebol de areia. A equipe de Ubiratã vinha com o título na etapa anterior e a grande responsabilidade de conquistar o segundo título em dois anos de participação. O bicampeonato estadual não veio, mas sim a certeza que a modalidade cresce a cada dia no estado. Ubiratã perdeu para as fortíssimas equipes de Cascavel e Paranaguá, onde nos dois jogos vencia por 1 set a 0, levando a virada e terminando a competição em 3º lugar no paranaense de handebol de areia. A equipe de Ubiratã está de parabéns, pois fizeram uma bela campanha, vencendo a etapa de Porto Rico e perdendo o título nessa final por detalhes.