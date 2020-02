GINÁSIO DE YOLANDA SE TRANSFORMA EM UM COMPLEXO ESPORTIVO E DE LAZER

O sonho virou realidade: local que abrigava o Ginásio de Esportes de Yolanda após uma completa reforma e melhorias externas se transforma em um complexo esportivo e de lazer, com quadra de areia, parquinho infantil, pista de caminhada, uma nova quadra de malha, além de nova e moderna iluminação e paisagismo.

O Ginásio de Esportes, situado na Avenida Valdir de Oliveira, também ganhou novos sanitários, além da pintura do prédio e da quadra poliesportiva.

O prefeito Baco visitou a obra que está na fase final de acabamento, devendo ser entregue a comunidade em meados de março.

Os recursos próprios do município, na ordem de R$ 248.267,46, foram bem investidos para transformar aquela região e para beneficiar os moradores do Distrito de Yolanda que agora contam com uma nova praça esportiva e de lazer.