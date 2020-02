Homem é preso suspeito de matar sobrinho de 2 anos, em Cruzeiro do Oeste

Um homem foi preso pela Polícia Militar suspeito de espancar e matar o sobrinho, de apenas 2 anos, na noite de quarta-feira (12), em Cruzeiro do Oeste, região Noroeste do Paraná. A criança foi socorrida por uma equipe do Samu, mas chegou ao hospital já sem vida.



O menino deu entrada na unidade hospitalar por volta de 20h, com sinais de espancamento e, por conta disto, a Polícia Militar foi acionada. A criança estava sob a guarda dos tios há cerca de cinco meses. O casal foi encaminhado à sede do 7º BPM (Batalhão de Polícia Militar) para serem ouvidos.



A mulher relatou que foi ao mercado e, quando retornou para casa, encontrou o sobrinho inconsciente. Socorristas do Samu foram acionados, mas a criança chegou ao hospital já sem vida.



Já o homem afirmou à PM que não sabia informar o que havia ocorrido com o menino. Além dele, outras quatro crianças, filhas do casal, estavam na residência. A filha mais velha, de 10 anos, também foi ouvida, mas não soube dar detalhes do que possa ter acontecido na casa.



O suspeito, que já está preso, já tinha histórico de agressão, segundo a Polícia Civil.



O delegado responsável pela investigação ouvirá mais pessoas para desvendar o caso. O inquérito policial tem até 30 dias para ser concluído.



O corpo do menino foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) e liberado aos familiares.



Umuarama News