Idoso morre em grave acidente na BR 272 em Campo Mourão

O idoso morreu no grave acidente envolvendo dois carros e uma carreta, na rodovia BR 272, em Campo Mourão, na tarde desta quarta-feira (12).



Segundo informado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), o condutor do Fiat Strada seguia na rodovia e tentou realizar uma ultrapassagem proibida. Durante a manobra alguns motoristas desviaram do carro. A condutora do Vectra também tentou desviar, mas foi atingida na lateral.



Com o impacto a Strada atingiu um caminhão Scania, bateu um barranco, capotou e bateu novamente no caminhão.



O condutor da Strada não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O helicóptero do Consamu foi acionado, mas a vítima não resistiu. Ele foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) de Campo Mourão.



Nos outros veículos não houve registro de feridos.