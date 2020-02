Mulher é atropelada no semáforo em Cafelândia

O condutor de um veículo Corsa de cor azul atropelou uma motociclista em Cafelândia , Amanda Carolina de Lima. Em seguida O motorista fugiu do local tomando rumo ignorado.

Testemunhas disseram que o condutor do veículo se trata de um senhor não identificado e que teria saído em direção a Nova Aurora.

Já a vítima sem condições de sair do local por conta de algumas lesões ficou caída no chão enquanto a equipe de socorristas do SAMU foram acionados para prestar atendimento.

A motocicleta teve parte destruída com o impacto.

Fonte:Repórter Vinícius Cardoso