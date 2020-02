Nova Aurora em epidemia de dengue e Saúde reforça combate ao mosquito

A cada dia que passa a preocupação na cidade aumenta. Nova Aurora, a 69 km de Cascavel, tem pouco mais de 10 mil habitantes e por aqui já são 156 casos de dengue confirmados, 363 notificados, 51 descartados, mas outros 156 seguem em investigação, o que significa que os dados podem aumentar ainda mais.



Entre as 156 pessoas infectadas estão o João e a Barbarah, pai e filha. A Barbarah adoeceu junto com João e conta que foram dias muito difíceis.



O João já está melhor e aos poucos está retomando sua vida, mas afirma que as dores ainda são constantes.



Lindinete a matriarca da família Ribeiro conta que sempre tomaram todos os cuidados possíveis com relação a dengue, mas que infelizmente eles não foram suficientes.



Para tentar combater o mosquito transmissor da doença, a Secretaria de Saúde do município está reforçando todos os trabalhos, inclusive com a aplicação do inseticida costal.



E toda região está em alerta para o mosquito. Em Jesuítas, por exemplo, que fica há 25 quilômetros de Nova Aurora, foi confirmada a primeira morte por dengue na região Oeste.



Conforme o relatório, na cidade de pouco mais de 8 mil habitantes já são 175 notificações e 48 casos confirmados da doença.



Segundo os dados do boletim epidemiológico, em todo o Paraná são 20 mil casos de dengue confirmados e 13 mortes pela doença.



