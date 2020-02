PCPR conclui inquéritos físicos que tramitavam em Campina da Lagoa

Delegacia da PCPR em Campina da Lagoa passa a operar somente com IPs eletrônicos

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) concluiu todos os Inquéritos Policiais (IP) físicos, ou seja, em papéis, instaurados em 2019 e anos anteriores, no município de Campina da Lagoa, região Central do Estado. De agora em diante, apenas IPs digitais tramitam na Delegacia da PCPR local. Os procedimentos físicos foram integralmente concluídos no mês de janeiro deste ano.

Desde a implantação do sistema de IP digital, policiais civis que atuam em Campina da Lagoa realizaram uma força-tarefa para encerrar todos os procedimentos físicos que ainda tramitavam na unidade. “Importante ressaltar que nenhum IP que estava em andamento foi digitalizado somente para ser encaminhado ao Fórum e retornar em sua forma digital, todos os procedimentos físicos foram realmente concluídos”, afirma o delegado da PCPR, Ivo Viana.

Inquéritos Policiais integralmente eletrônicos proporcionam a redução de gastos administrativos, melhor controle sobre os procedimentos investigatórios, bem como agilidade aos processos em andamento. Além disso, todos os dados dos procedimentos ficam disponíveis de forma online, desde a lavratura do Boletim de Ocorrência até o encaminhamento ao Poder Judiciário.

Viana relata que um dos fatores que contribuíram para que a unidade pudesse trabalhar somente com IPs digitais, foi o apoio do Ministério Público que atua em Campina da Lagoa. “O Ministério Público ofereceu denúncia a todos os casos que foram devidamente elucidados”, finaliza o delegado.