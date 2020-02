Policiais cumprem 51 mandados de prisão no Paraná e outros 3 estados contra o crime organizado

A Polícia Militar do Paraná (PM-PR) cumpre, desde a manhã desta quinta-feira (13), 51 mandados de prisão e 59 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de integrarem organizações criminosas de tráfico de drogas.

De acordo com a PM, muitos dos alvos estão presos em penitenciárias e carceragens de Londrina, no norte do Paraná, e em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba.

A PM informou também que foram cumpridos mandados de busca e apreensão no Centro de Reintegração Social de Londrina, onde presos do regime semiaberto cumprem pena.

A operação prendeu pessoas responsáveis pela organização do tráfico de drogas em Londrina e em municípios da região. Segundo a Polícia Militar (PM), todas pertencem a uma facção criminosa. Os mandados expedidos para serem cumpridos no Mato Grosso, São Paulo e Maranhão são contra pessoas envolvidas com essa organização. Conforme a polícia, são pessoas que atuam na compra e venda de drogas.

