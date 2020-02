Motorista paranaense é multada por comer coxinha ao volante

Uma motorista de Ponta Grossa foi multada por dirigir tendo na mão direita uma coxinha e na mão esquerda um sache de maionese. O caso viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira (13) depois que a imagem do auto de infração foi compartilhada nas redes sociais. A imagem mostra a multa por infração leve (três pontos e R$ 88) por ser flagrada dirigindo seu veículo enquanto comia uma coxinha – a multa foi aplicada no dia 9 de dezembro, por volta das 15h.

Na prática, a condutora foi multada por não estar com as mãos no volante. “Condutora dirigindo com a mão esquerda apoiada no volante, segurando uma coxinha, e com a mão direita um sachê de maionese. Condutor não identificado. Veículo em movimento”, diz a justificativa da multa (imagem abaixo). O 1º Batalhão de Polícia Militar relatou que o documento é verdadeiro e que o auto de infração foi lavrado por um Policial Militar.