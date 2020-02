Aprenda a fazer um delicioso arroz de Pato

Ingredientes

Pato

1 pato inteiro de aproximadamente 2 kg; 1 garrafa de vinho tinto seco; 2 cenouras; 1 cebola; 2 talos de salsão; 2 folhas de louro; 10 grãos de pimenta preta.

Arroz

2 dentes de alho; 1 ¼ de xícaras de arroz parbolizado; 4 xícaras (chá) de caldo do pato; sal e pimenta a gosto; 1 maço de salsa lisa; 2 paios; 12 tomates cerejas; azeite extra virgem a gosto; 1 xícara (chá) de castanhas portuguesas picadas; 1 ramo de alecrim.

Modo de preparo

Pato

Corte o pato em pedaços, separando também a coxa da sobrecoxa e deixe marinar por uma noite no vinho com a cenoura, a cebola, o salsão -cortados em cubos-, o louro e os grãos de pimenta. Retire o pato e coe o vinho, separando os legumes. Reserve.

Em uma caçarola grande, doure o pato com um pouco de óleo. Retire-o. Elimine o excesso de gordura da caçarola e doure os legumes da marinada que estavam reservados. Retorne o pato à caçarola e adicione o vinho. Complete com água fria até encobrir o pato. Deixe ferver, abaixe o fogo e cozinhe por cerca de duas horas, semitapado. Após esse período, retire o pato, resfrie e desfie a carne, eliminando os ossos. Coe o caldo que restou na caçarola e reserve.

Arroz

Refogue o alho picado em uma panela e adicione o arroz. Coloque o caldo de pato fervendo e cozinhe por cerca de 20 minutos. Em uma frigideira, doure o paio cortado em julienne (tirinhas). Coloque os tomates , o azeite e o alecrim em uma assadeira e ponha no forno a cerca de 120 graus. Quando o arroz estiver pronto, adicione o pato e regue com um pouco de caldo. Acrescente a salsinha e ajuste o sal e a pimenta. Sirva com o paio, as castanhas portuguesas e os tomates confitados.

Rendimento: de 6 a 8 porções

Preparo: 2h30