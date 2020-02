Ladrões furtam rodas de ambulância nova em Paiçandu, no noroeste do Paraná

Criminosos furtaram as rodas traseiras de uma ambulância em Paiçandu, no noroeste do Paraná, durante a madrugada desta segunda-feira (17), na rua Sete de Setembro, em frente à sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O veículo que pertence ao município chegou de uma ocorrência por volta das 3h e, na manhã desta segunda, foi encontrada sem as duas rodas pelo motorista.

De acordo com os funcionários da Secretaria de Saúde, a ambulância foi adquirida há cerca de quatro meses. A Polícia Civil vai investigar o caso. Por enquanto não existem pistas do suspeito.

