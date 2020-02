TRAGÉDIA NA BR-369: Criança de 5 anos morre em colisão frontal em Juranda

Uma criança de 5 anos morreu em uma colisão frontal na noite de domingo (16), no quilômetro 420 da BR 369, em Juranda, região Centro Oeste do Paraná. A batida, que envolveu um Nissan Sentra e uma Fiat Strada, deixou outras três pessoas feridas, duas delas em estado grave.



O acidente aconteceu por volta de 20h. De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a colisão foi causada pelo condutor da Strada, que forçou ultrapassagem em local permitido. O motorista do Sentra, o qual seguia no sentido contrário, ainda desviou para o acostamento, mas não conseguiu evitar a batida.



A criança de 5 anos era passageira do Sentra e morreu na hora, mesmo estado na cadeirinha apropriada. O corpo foi recolhido ao IML (Instituto Médico-Legal) de Campo Mourão.



Outros dois ocupantes do carro ficaram feridos, um deles em estado grave. Na Strada, uma pessoa também ficou gravemente ferida. As vítimas foram socorridas pela concessionária que administra o trecho e encaminhadas a hospitais da região.



Conforme a PRF, o Sentra tinha placa de Maringá e retornava para o Norte do estado. Já a Strada tinha placa de Ubiratã. (Goionews – Catve).