Carnaval da Seringueira 2020: de 22 a 25 de fevereiro em Ubiratã

A edição 2020 da maior festa popular do Brasil promete agitar Ubiratã mais uma vez. O Carnaval da Seringueira será realizado na Praça Vereador Horácio José Ribeiro nos dias 22, 23, 24 e 25 de fevereiro, com baile noturno nas três noites (sábado, domingo, segunda) e matinê, nos dias 23 e 25 (domingo e terça).

PROGRAMAÇÃO

O agito começa sempre as 22:00 horas. No sábado, dia 22, com animação do Grupo Os Tentta e Mr. Buiu. Já no dia 23/02, (domingo), o show será com a Banda Axé Blond e Dj Andrei Colorado e El Funk Brasil. Na segunda-feira, dia 24, a festa continua com a Banda O Blokinho e Pegada LP. As matinês acontecem no domingo (23) e na terça-feira (25), a partir das 17:00 horas.

SEGURANÇA

Para proporcionar maior segurança dos foliões haverá o cercamento de todo o entorno do recinto da Praça, porém a entrada será totalmente gratuita para toda população que queira participar, pois o carnaval popular ubiratanense não é feito somente para os integrantes dos blocos, mas também para todos os munícipes. É obrigatório a apresentação de documento oficial de identificação com foto para entrar no recinto da festa. Menores devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis.